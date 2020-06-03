ЛНР отменила полную боевую готовность

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник отменил режим полной боевой готовности Народной милиции ЛНР. Об этом в среду, 3 июня, сообщает «Луганский информационный центр».

«Украина выполнила требования Луганской народной республики и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций», — объяснил Пасечник свое решение.

Он заявил, что ЛНР менее всего заинтересована в эскалации военного конфликта.

20 мая самопровозглашенные республики Донбасса привели войска в полную боевую готовность. Причиной этого были названы участившиеся обстрелы со стороны Украины.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине в результате массовых антиправительственных выступлений. Киев пытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации территорий. Москва отвергает претензии.

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