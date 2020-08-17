В Англии закроют последнюю шахту и перейдут на уголь из России и США

Последняя шахта в Англии, карьер открытого типа Bradley Mine, закроется после провала планов по расширению. Шахта проработала порядка 200 лет и в последнее время добывала 150 тысяч тонн угля в год, сообщает Sky News.

Еще несколько небольших шахт продолжают работу в Шотландии и Уэльсе, последняя из них должна закрыться в октябре 2022 года. При этом в Великобритании спрос на уголь составляет порядка восьми миллионов тонн в год. Удовлетворить его предполагается закупками в России и США.

Против угольных шахт в королевстве борются экологические активисты, которые настаивают на переходе к возобновляемой энергетике. Они сумели сорвать планы владельцев шахты увеличить производство, что позволило бы сделать добычу выгодной.

Упадок угольной промышленности в стране продолжается десятки лет, спасти ее не смогли ни забастовки шахтеров в 1980-х, ни массовые протесты, ни оптимизация штатов. В последние пять лет, когда закрылась шахта Kellingley, уголь добывается только из открытых карьеров.

В январе стало известно, что Европа пообещала Украине поддержку, если республика займется реструктуризацией угольной промышленности, то есть начнет закрывать шахты и смежные производства.