Европа собралась помочь Украине закрыть шахты

Украина получит поддержку от Европы, если займется реструктуризацией угольной промышленности, то есть начнет закрывать шахты и смежные производства. Помочь Украине в этом вопросе собрались Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и другие международные финансовые институты, говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды республики.

Смягчением на переходном этапе социальных и экологических последствий на Украине может заняться платформа Еврокомиссии «Трансформация угольных регионов», рассказали представители ВБ и ЕК.

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В свою очередь в министерстве отметили, что сокращение угледобычи требует реализации комплексных программ, которые ориентированы на общины и людей. При этом изменения должны привести к переориентации регионов, где расположены шахты, на другие виды экономической деятельности.

В ноябре прошлого года министры финансов ЕС заявили о намерении прекратить давать деньги на нефтегазовые и угольные проекты. До этого Европейский инвестиционный банк объявил, что с конца 2021 года не будет рассматривать новые финансовые вложения в проекты в сфере ископаемых видов топлива.

Согласно общей стратегии Евросоюза, регион должен стать первым в мире без увеличения вредных выбросов. Для этого политики и экономисты разрабатывают правила по переходу к «зеленой» экономике.

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