Мировой борьбе за экологию предсказали провал

Авторы Financial Times предсказали провал мировой борьбе за экологию. К нему может привести сохранение нынешнего давления на крупнейшие нефтяные компании со стороны активистов, требующих снижения объема вредных выбросов.

Издание указывает на сложившуюся тенденцию, в рамках которой американские и европейские нефтяные компании активно избавляются от дочерних структур и лицензий на добычу на конкретных месторождениях, не соответствующих экологическим требованиям. При этом последние не прекращают работу и не ликвидируются, а перекупаются новыми собственниками — более мелкими компаниями и фондами, что в конечном итоге приводит к сохранению прежнего уровня выбросов.

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Такая тенденция продолжается уже несколько лет. Авторы приводят данные исследовательской компании в области энергетики Wood Mackenzie, согласно которым в 2018 году ExxonMobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell, Total и Eni продали активы на общую сумму в 28,1 миллиарда долларов. Ожидается, что в ближайшее время они избавятся от «дочек» и лицензий еще на 30 миллиардов — из общих 140 миллиардов, в которые оцениваются их «грязные» активы.

В результате за последние годы в мировой нефтяной индустрии сложился целый рынок покупателей неэкологичных проектов. Они проявляют интерес даже к тем проектам, которые рассчитаны на короткий срок, как, например, датские месторождения, которые станут недоступны после 2050 года, когда страна запретит добычу нефти на своей территории. При совершении сделок такие компании пользуются поддержкой крупных фондов, которые предоставляют в том числе заемные средства.

В результате, прогнозируют авторы, в среднесрочной перспективе добыча нефти может оказаться сконцентрирована в руках небольших компаний, менее подверженные контролю и регулированию со стороны государства. Выход из ситуации может заключаться в том, чтобы сделать вложения в «грязные» проекты невыгодными. В долгосрочной перспективе это, вероятно, произойдет, заключает издание.

