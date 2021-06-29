Путина похвалили за помощь мировой экологии

Председатель 26-й конференции по климату ООН Алок Шарма посетил Россию 29 июня, чтобы призвать одного из главных в мире производителей углерода присоединиться к целям по нулевым выбросам на 2050 год. Как сообщает Reuters, он также похвалил президента России Владимира Путина за уже сделанный вклад в экологию.

«Я приветствую поддержку, которую президент Путин оказывает международному сотрудничеству в борьбе с изменениями климата. Очень рассчитываю на конструктивные обсуждения здесь, в Москве, поскольку Россия — важный игрок в борьбе с глобальным потеплением», — заявил Шарма.

Великобритания в этом году принимает 26 Конференцию сторон ООН по изменению климата и надеется привлечь как можно больше крупных стран к радикальной борьбе с изменениями климата. Страна-хозяйка конференции хочет побудить другие государства достичь нулевых выбросов к 2050 году и не допустить повышения температуры больше, чем на 1,5 градуса Цельсия – как это было прописано в Парижском соглашении 2015 года.

Согласно Базе данных по выбросам для Глобальных атмосферных исследований (Emissions Database for Global Atmospheric Research), на данный момент Китай является крупнейшим в мире источником углекислого газа. За ним следуют США, Индия, Евросоюз, Великобритания и Россия.