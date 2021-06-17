В мировой борьбе за экологию увидели шанс для России

Член правления «Интер РАО», глава ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» Александра Панина увидела шанс для России и ее экономики в мировом тренде на борьбу за экологию. Свою позицию она изложила в материале для журнала «Энергетическая политика», который опубликован на сайте издания.

Говоря о перспективах введениях в Евросоюзе с 2023 года углеродного налога, которым будут облагаться ввозимые товары, произведенные в недостаточно экологичных условиях, Панина отметила, что в России необходимо ввести собственный сертификат, подтверждающий низкоуглеродное происхождение отечественной электроэнергии.

Аналоги таких документов существуют во многих странах и, как правило, свидетельствуют о том, что приобретаемая электроэнергия была произведена при помощи возобновляемых источников. Соответствующий законопроект сейчас проходит финальный этап согласования в правительстве. Ожидается, что в случае принятия закона Москва будет договариваться с властями ЕС о признании российских национальных сертификатов.

«Необходимо доказать, что российская электроэнергия соответствует всем стандартам чистой энергии, имеет очень низкий углеродный след и не подлежит обложению «углеродным налогом». Таким образом, сложившаяся ситуация создает для российской экономики не только угрозы, но и возможности», — отметила Панина.

Углеродный налог должен быть внедрен в ЕС с 2023 года. При помощи него Брюссель собирается поддержать собственные компании, инвестирующие в экологичность производства, и стимулировать внешних поставщиков делать то же самое.