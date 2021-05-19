Чубайс оценил возможные потери России от углеводородного налога ЕС

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс оценил возможные потери страны от введения Евросоюзом трансграничного углеводородного налога. Он считает, что российская экономика на первом этапе может потерять от четырех до шести миллиардов долларов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Последствия для России от реализации всего того, что заложено в European Green Deal, масштабнее и больше, чем 4-6 миллиардов долларов в год», — отметил Чубайс и добавил, что ущерб может быть серьезным и не ограничиться налоговыми платежами.

По его словам, трансграничный углеводородный налог ЕС может быть введен уже с 1 января 2023 года. Диалог по регулированию данного вопроса уже идет, однако до введения обязательных платежей нужно перейти к предметным переговорам. Чубайс отметил, что у российской стороны есть «набор предложений» по защите своих интересов.

В конце 2019 года Евросоюз анонсировал «Европейский зеленый курс» (EU Green Deal). Его цель— сделать экономику климатически нейтральной к 2050 году. Для этого планируется ввести углеродный налог на импорт в страны ЕС. Российские власти при этом заявляли, что усматривают в планируемом регулировании нарушение положений Всемирной торговой организации и готовы оспаривать трансграничное углеродное регулирование.

Ранее Чубайс назвал самую важную, сложную и труднодостижимую цель для развития России. По его словам, речь идет о борьбе с изменением климата. Чубайс считает, что необходимо активно развивать водородную энергетику, но эта задача по масштабам сопоставима с индустриализацией в прошлом.