Названа главная сложность для развития России

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс назвал самую важную, сложную и труднодостижимую цель для развития России. По его словам, речь идет о борьбе с изменением климата, сообщает газета «Ведомости».

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Чубайс считает, что необходимо активно развивать водородную энергетику, но эта задача по масштабам сопоставима с индустриализацией в прошлом: «Для нашей страны это вызов колоссальнейшего масштаба. Это вызов такого масштаба, что сопоставим, пожалуй, только с индустриализацией... Для меня это не четвертая промышленная революция — это индустриализация номер 2».

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что при текущих уровнях добычи России хватит запасов нефти на 59 лет, а природного газа — на 103 года.

В Роснедрах уверены, что запасов нефти хватит на 58 лет, однако данный расчет основывается на современном уровне развития технологий, а с их развитием срок будет отодвигаться. Глава федерального агентства Евгений Киселев указал, что продавать нефть и получать прибыль удастся только в течение следующих 19 лет, так как не вся ее добыча рентабельна.

В конце апреля глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур предсказал России мировое лидерство в производстве «зеленого» водорода. Он сказал, что страна имеет огромный потенциал для производства солнечной энергии. По его словам, особенно актуально это может стать для южной части России.