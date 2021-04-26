России пообещали лидерство в производстве «зеленого» водорода

Россия может стать лидером в производстве «зеленого» водорода, пообещал глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур. Его слова приводит РИА Новости.

«Ваши гидроэлектростанции играют центральную роль в мировых достижениях по электролизу воды», — констатировал он. Еще Матур сказал, что Россия имеет огромный потенциал для производства солнечной энергии. По его словам, особенно актуально это может стать для южной части страны.

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Согласно проекту Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, Россия запланировала к 2050 году зарабатывать на экспорте водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год. В перспективе страна хочет поставлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 миллиона тонн экологически чистых видов водорода.

Поиск альтернативы традиционным источникам энергии стал особенно актуален в последнее десятилетие на фоне изменений климата. В качестве замены нефти и газу рассматривают водород. В чистом виде на Земле он практически не встречается, однако его можно извлечь из большого числа распространенных ресурсов. Один из методов включает использование электролиза с разделением воды на кислород и водород с помощью электрического тока. Если электричество, используемое в процессе, поступает из возобновляемых источников, таких как ветер или солнце, то такой водород называют возобновляемым или «зеленым».