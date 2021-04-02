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Электростанцию в Северном море решили приспособить для спасения планеты

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Фото: Phil Noble / Reuters

Датская энергетическая компания Orsted собирается построить в Северном море крупную ветряную электростанцию, и приспособить ее для спасения планеты. Получаемая там энергия будет направлена на производство водорода, который рассматривают в качестве экологичной замены нефти и газу. Как сообщает CNBC, проектом заинтересовались несколько крупных промышленных компаний.

«Поскольку мир стремится к декарбонизации, крайне важно, чтобы мы действовали сейчас, чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность европейской промышленности в условиях "зеленой экономики"», — указал коммерческий директор Orsted Мартин Нойберт.

Еще в Дании появился проект строительства в Северном море искусственного острова для накопления энергии, добытой морскими ветряными электростанциями. Его стоимость оценивается в 34 миллиарда долларов.

Искусственный остров планируют создать создать недалеко от полуострова Ютландия в 80 километрах от побережья, строительство должно начаться в 2026 году. Предполагается, что остров будет обслуживать сотни ветряных турбин вокруг него, а в перспективе — накапливать «зеленую» энергию и передавать ее потребителям в странах, граничащих с Северным морем.

Поиск альтернативы традиционным источникам энергии стал особенно актуален в последнее десятилетие на фоне изменений климата. В качестве замены нефти и газу рассматривают водород. В чистом виде на Земле он практически не встречается, однако его можно извлечь из большого числа распространенных ресурсов. Один из методов включает использование электролиза с разделением воды на кислород и водород с помощью электрического тока. Если электричество, используемое в процессе, поступает из возобновляемых источников, таких как ветер или солнце, то такой водород называют возобновляемым или «зеленым».

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