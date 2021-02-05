США сделали ставку на ветер

В 2020 году ветроэнергетика США развивалась самыми быстрыми темпами за всю историю. Страна сделала ставку на эту отрасль — в США почти удвоилось количество ветряков по сравнению с 2019 годом. Показатель достиг рекордного уровня, пишет Bloomberg.

Общая мощность новых установок составила 17 гигаватт, что достаточно для обеспечения электроэнергией более пяти миллионов домов. Всего в США ветряные электростанции дают около 122 гигаватт мощностей. Этого хватает, чтобы обеспечить энергией 38 миллионов домов.

Ранее стало известно, что в самом большом наземном ветроэнергетическом парке Европы Markbygden (строится на территории Швеции), собираются установить гигантские ветряки высотой 300 метров. Их размер будет сопоставим с высотой Эйфелевой башни.

Планируется, что к концу десятилетия на территории парка будет действовать 1101 установка. Они позволят обеспечить около восьми процентов потребностей Швеции в электроэнергии. Совокупная мощность ветряных электростанций в Европе в прошлом году достигла 153,7 гигаватта, уступив по этому показателю только ТЭС (работают на природном газе). При этом энергия, полученная на ветряках, составила 10,4 процента от общего объема потребления электричества в европейских странах.