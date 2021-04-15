Россия нашла новый способ заработать 100 миллиардов долларов

Россия запланировала к 2050 году зарабатывать на экспорте водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект Концепции развития водородной энергетики до 2024 года.

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Страна нашла новый способ заработать и хочет поставлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 миллиона тонн экологически чистых видов водорода. Разница в прогнозах связана с различными сценариями развития спроса. В настоящее время рынка водородных энергоносителей нет, но в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики, уверены авторы концепции.

Россия нацелена занять 20 процентов этого рынка к 2030 году. Спрос на водород может значительно вырасти из-за планов Евросоюза к 2050 году достичь полной углеродной нейтральности. Пока в России нет промышленных проектов по производству «зеленого» водорода, но для их появления в правительстве обсуждаются специальные меры господдержки.

Цветовая градация водорода зависит от способа его выработки и углеродного следа, то есть количества вредных выбросов. Самым чистым, «зеленым», считается тот, что произведен с помощью энергии из возобновляемых источников методом электролиза воды. «Голубым» называется водород, произведенный из природного газа. В этом случае углекислый газ накапливается в специальных хранилищах. При производстве «серого» водорода вредные выбросы идут в атмосферу.