Крупнейшая «нефтяная кубышка» мира пустит деньги на ветер

Государственный пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом и самой большой «нефтяной кубышкой» планеты решил вложить деньги в оффшорную ветряную электростанцию. Об этом сообщает CNBC.

На эти цели намерены пустить 1,375 миллиарда евро (1,63 миллиарда долларов). Фонд, в управлении у которого находится около 1,3 триллиона долларов, готовится выкупить 50 процентов акций энергетической компании Orsted. Сделка должна быть завершена во втором или третьем квартале 2021 года, другие ее детали пока не разглашаются.

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Электростанция Borssele 1&2 расположена в Северном море в 93 километрах от берега. Сама компания называет второй по величине действующая оффшорной ветряной электростанцией в мире, которая «поставляет возобновляемую энергию, эквивалентную годовому потреблению электроэнергии одним миллионом голландских домашних хозяйств».

Ранее стало известно, что собирается построить в Северном море еще одну крупную ветряную электростанцию и приспособить ее для спасения планеты. Получаемая там энергия будет направлена на производство водорода, который рассматривают в качестве экологичной замены нефти и газу.

В целом норвежский резервный фонд постепенно отказывается от вложений в традиционные источники энергии и топлива. Организация еще три года назад начала отказываться от инвестиций в нефть и газ. В конце января стало известно, что фонд полностью уйдет от вложений в компании, которые занимаются разведкой и добычей углеводородов. Причинами послужили финансовые потери из-за коронавируса — по итогам 2020 года нефтегазовые компании, входящие в портфель норвежского резервного фонда, принесли ему убыток в 10 миллиардов долларов.