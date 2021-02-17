Самая большая «нефтяная кубышка» мира сделала ставку на женщин

Государственный Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом и самой большой «нефтяной кубышкой» планеты, сделал ставку на женщин. Об этом пишет CNBC.
Фонд, в управлении у которого находится около 1,3 триллиона долларов, пытается стимулировать компании, в которые инвестирует, брать больше женщин на руководящие позиции. В организации заявили, что для поддержания гендерного разнообразия процент членов советов директоров любого из полов в них не должен быть ниже 30 процентов. Как отмечает телеканал, Государственный Пенсионный фонд Норвегии владеет небольшими долями в более чем 9 тысячах предприятий. Это примерно 1,5 процента всех публичных компаний, которые торгуются в 74 странах мира.
Помимо борьбы за гендерное равенство норвежский резервный фонд в последние годы активно занимается своим «озеленением». Организация еще три года назад начала отказываться от инвестиций в нефть и газ. В конце января 2021 года стало известно, что фонд полностью уйдет от вложений в компании, которые занимаются разведкой и добычей углеводородов. Причинами стали финансовые потери из-за коронавируса — по итогам 2020 года нефтегазовые компании, входящие в портфель норвежского резервного фонда, принесли ему убыток в 10 миллиардов долларов.
Одновременно 2020 год одним из лучших для организации за всю историю. Совокупная прибыль его портфеля составила 123 миллиарда долларов. В частности, деньги принесла ставка на технологический сектор, акции которого бурно росли в кризис. Взамен углеводородов руководство фонда планирует нарастить инвестиции в возобновляемые источники энергии. В капитале фонда на их долю должно приходиться около 1 процента средств.