Церковь Англии открестилась от акций нефтяного гиганта

Пенсионный фонд Англиканской церкви избавился от акций американского нефтяного гиганта Exxon Mobil в связи с тем, что компания не достигла целей по сокращению выбросов углекислого газа. Об этом пишет Bloomberg.

Сумма, вырученная за продажу акций, не разглашается. В общей сложности в управлении Пенсионного фонда находится 3,6 миллиарда долларов. Деньги, которые инвестирует организация, предназначены для клира и других работников Англиканской церкви, вышедших на пенсию.

Ранее агентство писало со ссылкой на анализ внутренних документов Exxon Mobil, что компания собирается увеличить годовые выбросы углекислого газа на объем, сопоставимый с выбросами всей Греции. Однако решение откреститься от Exxon Mobil Пенсионный фонд Англиканской церкви принял до того, как эта информация была обнародована, уточняет Bloomberg.

Весной 2020 года государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший суверенный фонд в мире, сообщил о решении избавиться от акций четырех компаний, чья деятельность способствует глобальному потеплению. Названия конкретных компаний тогда не назывались.

Exxon Mobil на протяжении 30 лет являлась самой дорогой нефтяной компанией США. На текущей неделе конкурент Chevron обошел ее по рыночной капитализации.