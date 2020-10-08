Американская нефтяная компания рухнула в цене и стала лидером рынка

Chevron впервые за последние 30 лет стала самой дорогой американской нефтяной компанией. На закрытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи в среду, 7 октября, она оценивалась в 142,03 миллиарда долларов, что выше, чем у главного конкурента, ExxonMobil, — 141,65 миллиарда долларов, свидетельствуют данные площадки.

Лидером рынка по капитализации компании позволило стать меньшее падение стоимости. Фактически конкуренты рухнули в цене с начала года, но для ExxonMobil спад составил 50 процентов, а для Chevron — только 40 процентов.

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Оказаться устойчивее конкурента Chevron позволило исключение ExxonMobil из промышленного индекса Dow Jones Industrial Average, хотя компания являлась его старейшим участником. Присутствие в индексе дает возможность привлекать больше средств, а Chevron на данный момент остается единственной в Dow Jones энергетической компанией.

На фоне этих проблем ExxonMobil ранее объявила о планах сократить до 1,6 тысячи рабочих мест в Европе, или десятую часть всех сотрудников. Во всем мире на Exxon работает около 75 тысяч человек.

Поводом для проблем американских нефтяных компаний стали обрушение цен на сырье на фоне пандемии коронавируса и резкое снижение спроса. Только во втором квартале убытки ExxonMobil достигли почти 1,1 миллиарда долларов.