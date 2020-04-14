Кризис ударил по крупнейшей нефтяной компании США

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил по крупнейшей нефтяной компании США Exxon Mobil. Чтобы поправить финансовое положение и создать подушку безопасности, она была вынуждена залезть в многомиллиардный долг. Об этом пишет Reuters.

Компания второй раз с середины марта выпустила корпоративные облигации. Последний выпуск позволил привлечь 9,5 миллиарда долларов. В него входили бумаги пяти выпусков, у которых ближайшая дата погашения наступает в апреле 2023 года, самая поздняя — через 30 лет, пишет MarketWatch.

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Ранее сообщалось, что американские нефтяные компании начали останавливать добычу сырья из-за отсутствия спроса. Так, компания Texland Petroleum, которая работает на 1 211 скважинах, была вынуждена прекратить разработку каждой из них. Представитель компании заявил, что она никогда не сталкивалась с подобной ситуацией за всю свою 50-летнюю историю.

Exxon Mobil, как и другие американские производители нефти, испытывает трудности в связи со снижением спроса на сырье на мировом рынке из-за коронавируса и развала сделки ОПЕК+. Американская нефть марки WTI в марте обновляла минимумы за последние 18 лет и опускалась ниже 20 долларов за баррель.

12 апреля странам ОПЕК+ удалось заключить новое соглашение по сокращению добычи, однако оно не привело к росту цен на сырье. По состоянию на 14 апреля 2020 года американской сырье дешевеет в ходе торгов на Лондонской бирже ICE и торгуется на уровне 21,7 доллара.

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