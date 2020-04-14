Сокращение добычи нефти в России помогло США сохранить миллионы рабочих мест

Сокращение добычи нефти в России в рамках нового соглашения ОПЕК+ помогло США сохранить два миллиона рабочих мест. Об этом пишет CNBC со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Он отметил, что в общей сложности в американском секторе нефти и газа заняты около 10 миллионов человек. Однако если брать в расчет смежные отрасли, то ситуация с низкими ценами на сырье затрагивает намного больше американцев, следует из слов Дмитриева. По словам главы РФПИ, достижение сделки в рамках ОПЕК+ позволит сохранить работу в отраслях нефти и газа не только американцам, но и россиянам.

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«Без сделки ОПЕК+ цены на нефть опустились бы намного ниже 10 долларов за баррель», — сказал Дмитриев. Он пояснил, что хотя новое соглашение и не привело к значительному росту цен на сырье на международном рынке из-за кризиса спроса на фоне коронавируса, оно защищает нефть от падения слишком низко.

Американские производители сланцевой нефти оказались одной из наиболее пострадавших сторон от разрыва сделки ОПЕК+. Дело в том, что добыча такого сырья при стоимости нефти в 31 доллар за баррель рентабельна только для нескольких американских компаний. Еще для сотни предприятий такой уровень цен означает работу в убыток. Между тем в период ценовой войны стоимость американского сырья WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель. Во вторник к 9:30 по московскому времени американская нефть торгуется на Лондонской бирже ICE на уровне 22,6 доллара.

Россия также существенно пострадала от снижения цен на нефть. Стоимость барреля российского экспортного сырья Urals опускалась до 10 долларов, что является минимумом с 1999 года. При этом российский бюджет сверстан исходя из цены на нефть Urals в 42,4 доллара.

Страны ОПЕК+, включая Россию, заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти 12 апреля. Сокращение на май-июнь 2020 года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Ближневосточные страны и участники G20 добровольно пообещали сократить добычу еще больше. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, в результате совокупное сокращение в мае-июне составит от 15 до 20 миллионов баррелей.

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