Названы плюсы и минусы для России от рекордной сделки по нефти

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля.

Плюсом специалисты посчитали дополнительные доходы бюджета, которые принесет более высокая цена на топливо. При этом получить их удастся только при условии, что котировки поднимутся с очень низких уровней, на которых они находились во второй половине марта.

Также существует риск недополучения экспортной выручки от поставок углеводородов — в случае, если цена благодаря сделке поднимется недостаточно. Это аналитики назвали минусом от сделки. В результате ВВП по итогам года может снизиться на 2 процента против 0,6 процента при условии отсутствия соглашения и сохранении цен на уровне 25 долларов за баррель.

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Ранее 13 апреля экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, назвали заключенную сделку «провалом» и «болезненной неудачей» для России. По их мнению, Москве придется пойти на сокращение больших объемов добычи по сравнению с Саудовской Аравией, а также по сравнению с теми уровнями, которые предлагались в рамках предыдущего соглашения, развалившегося 6 марта.

По условиям сделки, заключенной вечером 12 апреля, участники предыдущего соглашения ОПЕК+ и присоединившиеся к ним страны будут сообща сокращать добычу на 9,7 миллиона. Также ожидаются аналогичные шаги от стран-членов G20, США и Канады.

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