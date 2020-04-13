Сделку по нефти сочли провалом России

Условия сделки по сокращению добычи нефти, достигнутые ОПЕК+ 12 апреля, можно считать провалом для России. Об этом пишет Bloomberg.

Предыдущая сделка, действовавшая с 2016 года, развалилась в начале марта после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях ее пролонгации. Эр-Рияд тогда предлагал сократить ее на второй квартал на 1,5 миллиона баррелей, треть из которых пришлась бы на Россию, однако Москва сочла такой уровень слишком высоким и отказалась.

После распада сделки Саудовская Аравия объявила ценовую войну и резко нарастила добычу с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона. Россия со своей стороны оставила ее на прежнем уровне около 11,2 миллиона баррелей. В течение марта цены на сырье, которые и так падали из-за низкого спроса на фоне коронавируса, обвалились вдвое и приблизились к минимумам с начала века.

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Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Базовым уровнем для сокращения добычи будет 11 миллионов баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.

«На фоне обвала рынка [президент России Владимир] Путин согласился на сокращение добычи нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки от контрольного уровня в 11 миллионов баррелей (учитывает газовый конденсат). Это примерно в четыре раза больше, чем сокращение, от которого он отказался в начале марта, и больше, чем сокращение, на которое придется пойти Саудовской Аравии, если отсчитывать от мартовского уровня», — пишет агентство.

Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России. Однако российские власти вынуждены были пойти на такое решение в качестве меры по борьбе с развернувшимся в стране на фоне коронавируса экономическим кризисом, сказал собеседник агентства.

Накануне сделки совладелец «Лукойла» Леонид Федун сравнил ее с Брестским миром 1918 года между Советской Россией и Германией, назвав последний необходимым, однако унизительным и тяжелым. По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель. Сделка же позволяет обеспечить уровень цен на сырье Brent в 30-40 долларов.

В Кремле во время переговоров о новой сделке заявляли, что не считают Россию проигравшей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что от соглашения выиграют все. В понедельник, 13 апреля, представитель Кремля заявил, что сделка позволила избежать хаоса на нефтяных рынках.

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