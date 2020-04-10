В Кремле отказались считать Россию проигравшей от сделки по нефти

В Кремле отказываются считать Россию проигравшей от сделки по нефти, заключенной по итогам заседания ОПЕК+. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, от достигнутого соглашения выиграют все. «И страны-производители нефти, и страны-потребители нефти, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос, в случае если бы эта сделка была сорвана», — пояснил Песков.

Он добавил, что отказ от сделки в марте в Кремле также не считают ошибкой. Как отметил пресс-секретарь, еще месяц назад никто не смог бы спрогнозировать глубину кризиса, в котором оказалась мировая экономика, и падения спроса на энергоносители.

9 апреля Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Как отмечалось, общий объем сокращения добычи в рамках соглашения составит 10 миллионов баррелей в сутки. При этом условия сделки предполагает, что Россия примет на себя максимальные обязательства и снизит добычу нефти больше всех в мире, на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с мартом.

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