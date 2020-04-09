Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.

Общий объем сокращения добычи в рамках новой сделки составит 10 миллионов баррелей в сутки. Договоренность будет действовать два месяца — май и июнь.

Материалы по теме Мир во время чумы Нефтяной кризис вынуждает Россию найти общий язык с США и Саудовской Аравией. Иначе не выжить никому

Точные квоты каждого из участников сделки пока неизвестны. Ранее со ссылками на источники сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия должны сократить ежесуточную добычу до 8,5 миллиона баррелей. В этом случае на Россию пришлось бы снижение на два миллиона баррелей в сутки, на Саудовскую Аравию — на четыре миллиона.

Необходимость заключать новое соглашение относительно снижения добычи нефти возникла после того, как предыдущая сделка, срок которой истекал в апреле, провалилась 6 марта и не была продлена.

Срыв прежних переговоров спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть и курса рубля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!