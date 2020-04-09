Сделка ОПЕК+ обвалила нефть

Мировые цены на нефть вновь оказались под давлением переговоров ОПЕК+, которые продолжаются в настоящее время в видеоформате между членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в картель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на июньский фьючерс марки Brent после новых подробностей переговоров опустилась более чем на 3 процента, до 31,67 доллара за баррель, параллельно майские фьючерсы на поставку нефти WTI упали более чем на 5 процентов, до 23,24 доллара за баррель.

Материалы по теме Мир во время чумы Нефтяной кризис вынуждает Россию найти общий язык с США и Саудовской Аравией. Иначе не выжить никому

Поводом для снижения могла стать информация от министра нефти Ирана, который сообщил агентству Reuters, что члены ОПЕК+ готовы сократить нефтедобычу на 10 миллионов баррелей в сутки, но только на период двух месяцев — мая и июня. В дальнейшем страны намерены наращивать добычу, снизив квоты. Так, с января 2021 года сокращение составит всего лишь 6 миллионов баррелей в день, а с июля 2020 года — 8 миллионов.

При этом стороны достигли принципиального соглашения, что на их долю должно приходиться не более 11 миллионов баррелей в сутки, остальную же часть должны взять на себя другие страны, которые не входили ранее в соглашение с картелем. В настоящий момент обсуждаются два возможных сценария: общее снижение добычи нефти в мире на 15 миллионов баррелей в сутки и на 20 миллионов баррелей.

Второй вариант предпочтительнее для нефтяного рынка. Согласно подсчетам Goldman Sachs, избыток добычи на текущий момент оценивается именно в 20 миллионов баррелей в сутки, сокращение добычи на подобный объем приведет к быстрой стабилизации рынка.

В настоящий момент известно, что Саудовская Аравия и Россия взяли на себя основной удар по нефтедобыче. Обе страны намерены сократить нефтедобычу до уровня 8,5 миллиона баррелей в день. Таким образом, Эр-Рияд сократит добычу на 4 миллиона баррелей в день, а Москва на уровне 2 миллионов баррелей в сутки. Квоты остальных участников сделки пока неизвестны, однако от сокращения освободят Иран, Ливию и Венесуэлу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!