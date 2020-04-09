Россия и Саудовская Аравия приблизились к сделке по нефти

В процессе переговоров в формате ОПЕК+ главные участники, Россия и Саудовская Аравия, сумели снять основные противоречия и приблизились к сделке по ограничению добычи нефти. Об этом со ссылкой на высокопоставленный российский источник сообщает Reuters.

Суммарное сокращение, с учетом не входящих в организацию стран, может достигнуть 20 миллионов баррелей в сутки, утверждают источники в российской делегации и в ОПЕК. Это даже больше оптимистичных прогнозов.

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Об участии США в соглашении, на чем настаивали Россия и Саудовская Аравия, не сообщается. Ранее в Вашингтоне утверждали, что не намерены регулировать собственный рынок, и грозили санкциями.

Переговоры проходят в формате видеоконференции. До их начала поступала информация о противоречиях в позициях участников, в том числе они касались объемов сокращений стран. Параметры предложения, которые вынесли на обсуждение, также не уточнялись, что позволило министру нефти Ирана Бижану Намдару Зангане заранее анонсировать провал переговоров.

Однако государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в последние дни потратил миллиард евро на акции европейских нефтяных компаний. Это свидетельствует, что власти королевства ожидали успеха переговоров и, как следствие, резкого роста стоимости купленных активов.

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