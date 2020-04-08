Стало известно об угрозе срыва нефтяной сделки ОПЕК и России

Переговоры в формате ОПЕК+, которые намечены на четверг, 9 апреля, закончатся провалом, потому что их участники до сих пор не знают деталей предложения. Об угрозе срыва нефтяной сделки стало известно из письма министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане председателю конференции ОПЕК Мухаммеду Аркабу, сообщает ТАСС.

Зангане указывает, что неясная риторика недопустима перед важными переговорами. Как минимум, она еще до начала совещания дает рынку сигнал о проблемах. Это, в свою очередь, может усугубить ситуацию с ценами.

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«Поэтому Иран выступает против организации встречи без прояснения ряда вопросов», — подчеркнул министр. Также он выразил недовольство, что организаторами заседания выступили страны, из-за которых рынок пришел в нынешнее состояние.

По мнению представителя Ирана, участникам встречи следует знать, какой объем сокращения предлагается, на какой срок, какие обязательства возьмут на себя США и Канада, от какого уровня добычи предлагается считать. Не говоря уже о том, как будут распределены квоты между странами и готовы ли взять на себя обязательства производители, не входящие в организацию. Обычно все эти условия обсуждались заранее, теперь по ним нет никакой информации.

Ранее со ссылкой на источники стало известно, что ОПЕК подготовила параметры будущей сделки для обсуждения, но держит их в тайне. Причина такой секретности не указывается.

Накануне, 7 апреля, российский источник говорил об отсутствии компромисса между Россией и Саудовской Аравией по вопросу объема сокращений, хотя стороны сходятся, что в сумме с рынка следует убрать около 10 миллионов баррелей. Также оба главных участника ценовой войны требуют включения в сделку американских производителей.

Президент США Дональд Трамп на вопросы о возможном сокращении добычи отвечает уклончиво. В докладе Управления энергетической информации (EIA) США сказано, что в целом американские производители могут сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей, но только естественным путем за срок до двух лет. Такая позиция, как позднее указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для Москвы представляется неприемлемой.

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