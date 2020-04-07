Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».

Трамп не исключил, что США примут решение о сокращении добычи нефти в случае необходимости. «Может, мы примем его, может, и нет», — сказал он.

В то же время он ответил, что пока к нему не обращались за соответствующим решением. Трамп полагает, что это может произойти автоматически, поскольку на рынке нефти нет спроса.

Ранее Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти и добавил, что не пойдет по этому вопросу ни на какие уступки. При этом американский лидер отметил, что готов выступить посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.

Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. К концу месяца эталонная нефть Brent опускалась ниже 23 долларов за баррель, до самых низких значений с 2002 года. Минимумы за последние 18 лет также обновила американская WTI, которая падала ниже 20 долларов. Российская нефть Urals и вовсе рухнула до уровня 1999 года.

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