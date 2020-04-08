США приготовились пойти на уступки России и Саудовской Аравии

Департамент энергетики США заявил, что американские нефтяные компании приготовились пойти на уступки России и Саудовской Аравии и сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на доклад Управления энергетической информации (EIA) сообщает Reuters.

В документе говорится, что никаких указаний и координации не предполагается, а движущей силой снижения станут частный сектор и свободный рынок. Низкие цены на сырье делают производство сланцевой нефти невыгодным, поэтому компании постепенно начинают сворачивать добычу до лучших времен.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

Впрочем, как указано в краткосрочном прогнозе EIA, такой уровень сокращения будет достигнут не сразу, а в течение двух лет. До этого, в 2019 году, США установили рекорд добычи — более 12 миллионов баррелей в сутки.

В ходе подготовки новой сделки в формате ОПЕК+ источники, знакомые с ходом переговоров, утверждали, что для России и Саудовской Аравии участие США в сокращении добычи принципиально. Стороны серьезно расходятся в параметрах собственных снижений, но уверены, что без американского участия восстановить нефтяные котировки не удастся.

Предположительно, страны ОПЕК+ готовы убрать с рынка до 10 миллионов баррелей. Встреча в формате видеоконференции пройдет в четверг, 9 апреля. На нее приглашены и ряд производителей, ранее не сокращавших добычу. Обсуждение с США и Канадой должно пройти на следующий день в ходе встречи министров стран «большой двадцатки».

Как утверждают источники, знакомые с ходом переговоров, параметры сделки ОПЕК+ уже готовы, но держатся в строжайшем секрете. Их должны объявить только завтра.

Президент США Дональд Трамп, анонсировавший возобновление переговоров в формате ОПЕК+, ранее говорил, что снижение добычи не коснется американских компаний. Однако в понедельник, 6 апреля, он не исключил, что те согласятся пойти на уступки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!