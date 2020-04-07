Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Эр-Рияд фактически требует, чтобы Россия сократила добычу больше всех. То есть в одиночку убрала с рынка те 1,5 миллиона баррелей в сутки, которые стали причиной для разногласий и развала сделки ОПЕК+ на прошлых переговорах в начале марта. Тогда Москва не приняла сокращение добычи на такой объем для всех участников соглашения.

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Стороны в целом согласны, что добычу в совокупности надо снизить на 10 миллионов баррелей в сутки, вопрос только, как разделить весь объем.

По версии Саудовской Аравии, ее квота уменьшится на 3 миллиона баррелей, у Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 миллиона. Но считать предлагается от текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК резко нарастили добычу. Так, Эр-Рияд поднял ее с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона, это значит, что сокращение относительно марта составит только 0,5 миллиона баррелей. У ОАЭ добыча выросла на миллион баррелей, у Ирана — на 200 тысяч.

Россия не увеличивала добычу в апреле, сохранив ее на уровне 11,2 миллиона. В связи с этим она настаивает, чтобы квоты применялись к среднему объему за квартал. Пока эти разногласия преодолеть не удается.

Стороны согласны только в том, что принять участие в сокращении добычи должны и американские компании, однако президент США Дональд Трамп пока не подтверждает это намерение. «Может, мы примем его, может, и нет», — ответил он на вопрос о том, согласен ли Вашингтон принять решение снизить собственную добычу.

Именно Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 миллионов баррелей. При этом позднее глава Белого дома уточнил, что такой объем должны дать Россия и ОПЕК, а США никаких обязательств на себя не возьмет.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9-е число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Тем не менее нефтяной рынок настроен позитивно относительно предстоящих переговоров. Нефть марки Brent держится на уровне 34 долларов за баррель, что почти на 10 долларов выше, чем до первых сообщений о сделке.

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