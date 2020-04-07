Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ясности по будущим параметрам снижения добычи нефти у России и Саудовской Аравии пока нет. Стороны не договорились о конкретной схеме, так что, вероятно, все решится непосредственно на заседании ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Собеседник агентства затруднился спрогнозировать их итоги. Он отметил, что перед 6 апреля (первая дата встречи) проект соглашения был готов, а некоторые участники согласовали его. «Все сорвалось из-за позиции Саудовской Аравии, которая была не согласна с квотами», — подтвердил источник, не указав, в чем именно заключается противоречие.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи. Так, Саудовская Аравия готова пойти на снижение на 3 миллиона баррелей в сутки, а России, ОАЭ и Ираку предлагает взять на себя обязательства в размере 1,5 миллиона.

Однако королевство исходит из апрельских параметров, когда указанные страны, кроме России, резко нарастили добычу. Таким образом, Эр-Рияд предлагает Москве взять на себя максимальные обязательства, а сам хочет обойтись сокращением примерно на 300 тысяч баррелей. Российская сторона считает, что точкой отсчета должна стать средняя добыча в течение квартала.

Участники переговоров согласны, что с рынка должно уйти порядка 10 миллионов баррелей, как и объявил анонсировавший переговоры президент США Дональд Трамп.

Также ОПЕК и Россия хотели бы, чтобы к соглашению присоединились и другие производители. Приглашения на встречу направлены Аргентине, Бразилии, Норвегии, Колумбии, Египту, Индонезии, Тринидаду и Тобаго. С США Саудовская Аравия хочет договориться в пятницу, 10 апреля, на заседании министров энергетики стран G20. Трамп не исключает, что американские производители могут поддержать сокращение.

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