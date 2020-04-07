США не позвали на встречу ОПЕК с Россией

Приглашения на встречу в формате ОПЕК+ получили, помимо России, семь крупных экспортеров нефти, не входящих в объединение. Однако США и Канаду, чье участие в соглашении о сокращении добычи может стать ключевым, не позвали. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает ТАСС.

В совещании, намеченном на 9 апреля, могут принять участие Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго. Оно состоится в формате видеоконференции.

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10 апреля должна пройти встреча на уровне министров энергетики стран «большой двадцатки». О ней собирается объявить Саудовская Аравия. Участники переговоров не исключают, что после предварительной договоренности ОПЕК+ им удастся убедить США присоединиться к сокращению добычи.

Встреча была назначена на 6 апреля, но ее перенесли. Причинами промедления, как утверждают источники, стали, во-первых, взаимные обвинения друг друга со стороны России и Саудовской Аравии в провале мартовских переговоров, а во-вторых, расхождение в параметрах ограничения.

Стороны согласны в суммарном объеме — 10 миллионов баррелей, но не договорились, от какого момента надо считать. Россия полагает, что снижать следует от среднего значения за квартал, а Саудовская Аравия — от апрельских уровней. Расхождение выглядит критическим, так как во втором случае Москве придется убрать с рынка нефти больше, чем все остальные участники сделки.

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