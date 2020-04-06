Норвегия пойдет на экстренные меры из-за нефти

Если большая часть мировых нефтепроизводителей сократит добычу, то Норвегия может последовать их примеру. Об этом рассказала министр нефти и энергетики королевства Тина Бру, сообщает Bloomberg.

Для королевства это будут экстренные меры, так как в последний раз Осло соглашался пойти на снижение добычи в 2002 году. По словам Бру, в настоящее время страна ведет диалог с ключевыми заинтересованными сторонами.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

Ранее Норвегия, крупнейший европейский производитель нефти, входящий в топ-7 мировых производителей, неоднократно отказывалась от любых встреч по сокращению добычи.

Готово ли королевство принять участие в переговорах в формате ОПЕК+, намеченных на четверг, 9 апреля, Бру не уточнила. Таким образом, Bloomberg делает вывод, что речь может идти о планах по одностороннему сокращению.

Ранее на фоне падения цен на нефть и резкого сокращения спроса норвежская компания Equinor нарастила добычу на месторождении Йохан Свердруп в Северном море. В начале мая она готовится выйти на уровень 470 тысяч баррелей в сутки, что на 30 тысяч больше изначальных планов.

Как отмечали аналитики, планы нарастить добычу связаны с низкой себестоимостью — для Equinor выгодной остается даже цена в 20 долларов за баррель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!