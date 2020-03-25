Коронавирус вернул богатейшую северную экономику во времена войны

Из-за распространения коронавируса Норвегия, экономика которой считалась богатейшей из северных стран, вернулась во времена Второй мировой войны. Уровень безработицы достиг самого высокого показателя больше чем за 70 лет, констатировал Bloomberg.
За две недели число норвежцев, обратившихся за пособием по безработице, подскочило на 350 процентов, зарегистрированная сейчас безработица составляет 10,4 процента. Власти страны выделили на поддержку экономики порядка 25 миллиардов долларов. По последним данным, в стране Covid-19 заразились более двух тысяч человек.
В целом в мире уже начался глобальный экономический кризис. Прогнозы специалистов на рост ВВП по итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента. Из-за вируса деловая активность фактически прекратилась, это, по мнению экспертов, приведет Еврозону к сильнейшему экономическому кризису в истории.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения