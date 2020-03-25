Коронавирус вернул богатейшую северную экономику во времена войны

Из-за распространения коронавируса Норвегия, экономика которой считалась богатейшей из северных стран, вернулась во времена Второй мировой войны. Уровень безработицы достиг самого высокого показателя больше чем за 70 лет, констатировал Bloomberg.

За две недели число норвежцев, обратившихся за пособием по безработице, подскочило на 350 процентов, зарегистрированная сейчас безработица составляет 10,4 процента. Власти страны выделили на поддержку экономики порядка 25 миллиардов долларов. По последним данным, в стране Covid-19 заразились более двух тысяч человек.

В целом в мире уже начался глобальный экономический кризис. Прогнозы специалистов на рост ВВП по итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента. Из-за вируса деловая активность фактически прекратилась, это, по мнению экспертов, приведет Еврозону к сильнейшему экономическому кризису в истории.

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