Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку»

Пандемия коронавируса и спровоцированный ею новый мировой экономический кризис вынудят Норвегию распечатать свою «кубышку» — Государственный пенсионный фонд (он же нефтяной), который является крупнейшим суверенным фондом в мире. Об этом пишет Bloomberg.

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Как поясняет агентство, замедление мировой экономики в 2020 году совпало с сильнейшим падением цен на нефть, что стало двойным ударом для экономики Норвегии. Доходы королевства, которое, как и Россия, является сырьевой державой, сильно сократились, что заставляет власти страны пойти на распечатывание Государственного пенсионного фонда. По оценке агентства, в 2020 году при сохранении цен на нефть на нынешнем уровне из фонда придется взять по меньшей мере 25 миллиардов долларов. Размер всего фонда оценивается в 950 миллиардов.

Нынешнее изъятие проделает существенную дыру в фонде. Раньше такие изъятия довольно быстро покрывались за счет притока дивидендов от компаний, чьими акциями он владеет. Например, в 2019-м фонд получил таким образом 23 миллиарда долларов. Однако в 2020 году на подобный приток средств рассчитывать не приходится, поскольку компании по всему миру сокращают выплаты акционерам из-за кризиса.

Как пишет Bloomberg, кризис 2020 года оказался для Норвегии намного более серьезным ударом, чем даже Великая рецессия 2008-го. Если 12 лет назад королевство, имея доходы от нефти, воспользовалось падением мировых рынков для того, чтобы скупать акции компаний по дешевке, то сейчас Норвегия не может себе этого позволить.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса Норвегия вернулась во времена Второй мировой войны. Уровень безработицы достиг самого высокого показателя за более чем 70 лет. С аналогичными проблемами столкнулись и другие богатые северные экономики, например, Финляндия, Швеция, Дания и Исландия.

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