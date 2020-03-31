Кризис ударил по богатейшим странам Европы

Экономический кризис на фоне коронавируса и падения цен на нефть ударил по Северной Европе, где расположены богатейшие страны региона. Об этом пишет Bloomberg.

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В Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии, в которых одни из самых высоких показателей ВВП на душу населения в Европе, резко выросла безработица. По данным агентства, за последние недели в пяти странах около 605 тысяч человек временно оказались без работы из-за остановки деятельности компаний или заморозки производств, еще 105 тысяч лишились заработка на постоянной основе.

Сокращения провели крупнейшие компании региона, такие как автопроизводитель Volvo, авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS), Finnair Oyj и Norwegian Air. «Легко представить, что число безработных очень сильно вырастет, если не перезапустить экономику в достаточно короткий период времени», — сказал главный экономист Nordea Bank в Копенгагене Хельге Педерсен.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса уровень безработицы в Норвегии достиг самого высокого показателя со времен Второй мировой войны. За две недели число поданных королевства, обратившихся за пособием по безработице, подскочило на 350 процентов.

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