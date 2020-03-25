У главной экономики Европы констатировали экономический шок

У Германии, которая считается главной экономикой Европы, констатировали шок на фоне эпидемии коронавируса, снижение цен на нефть и сильнейшее падение деловой активности. Об этом заявил немецкий Институт экономических исследований (Ifo Institute for Economic Research).

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Индекс делового климата, который демонстрирует бизнес-настроения в стране и рассчитывается институтом, обвалился с 96,0 пункта в феврале до 86,1 пункта в марте. Значения индекса оказались на самом низком уровне с лета 2009 года, а само падение было сильнейшим с момента объединения Германии в 1990 году. «Экономика Германии находится в состоянии шока», — написал институт в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Индекс деловой активности (PMI) в Европе — один из важнейших показателей, который отражает настроения в экономике — упал до минимума с 1998 года и установил антирекорд в истории наблюдений. Аналитики уже предрекают еврозоне сильнейший экономический кризис в истории региона.

Европейские власти предприняли меры для поддержки экономики. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил программу количественного смягчения на 750 миллиардов евро. Министры финансов стран ЕС анонсировали применение фискальных мер на уровне около 1 процента от ВВП в 2020 году.

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