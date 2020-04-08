Кремль поставил США условие по нефти

Естественное сокращение добычи нефти, о чем начали говорить в США, нельзя засчитать в рамках возможного будущего соглашения в формате ОПЕК+, параметры которого будут обсуждаться в четверг, 9 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это, знаете, длину и ширину сравнивать», — прокомментировал он вопрос журналиста.

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Условие по сокращению добычи, которое Россия и Саудовская Аравия поставили США, предусматривает именно регулирование объемов и их конкретный уровень, подчеркнули в Кремле. Таким образом, заключил Песков, Москва продолжит настаивать на участии американских компаний в усилиях по стабилизации рынка.

Ранее Управление энергетической информации (EIA) выпустило доклад, в котором говорилось о возможном снижении добычи американскими нефтяниками на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

При этом срок такого сокращение растягивался почти до двух лет, а причинами назывались не какие-то регуляторные меры, а реакция компаний на снижение стоимости сырья. Это означает, что США оставляют за собой право немедленно нарастить добычу, если нефтяные котировки вернутся на выгодный для них уровень.

При подготовке новой сделки в формате ОПЕК+ России и Саудовской Аравии сходятся во мнении, что участие США в сокращении добычи принципиально. Соглашение обсудят в четверг, 9 апреля. По сведениям источников, параметры снижения добычи сырья уже готовы, но пока держатся в секрете.

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