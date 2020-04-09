Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще

Перед началом переговоров в формате ОПЕК+, которые должны состояться 9 апреля, Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на дополнительные уступки по ограничению добычи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
«Вам (России — прим. «Лента.ру») надо пойти на более глубокое сокращение», — передал он позицию Эр-Рияда. Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Ранее в Минэнерго России рассказали, что готовы сократить добычу на 1,6 миллиона баррелей. При этом источники Reuters утверждают, что российская сторона готова обсудить снижение и на два миллиона баррелей, однако такое решение пока не принято.
Ключевым противоречием по-прежнему остается вопрос точки отсчета, от которой введут снижение добычи. Саудовская Аравия намерена оценивать от апрельского уровня добычи, когда Эр-Рияд и страны ОПЕК резко нарастили ее. Между тем Россия, которая добычу не увеличивала, хочет считать от среднеквартальных значений, иначе она пострадает больше других стран.
Предыдущая сделка в формате ОПЕК+ развалилась в начале марта после того, как Россия отказалась поддержать сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей для всех стран. После этого стоимость сырья обрушилась в два раза.
Другим важным моментом в ходе переговоров остается позиция США. И Россия, и страны ОПЕК требуют, чтобы американские производители приняли участие в регулировании добычи, однако президент США Дональд Трамп отрицает такую возможность. Источники в американской администрации указывают, что в качестве мер воздействия на рынок Белый дом рассматривает повышение пошлин на импорт нефти в США и санкции в отношении России.
Несмотря на это Саудовская Аравия рассчитывает на успех нового соглашения. Об этом свидетельствуют масштабные закупки акций европейских нефтедобывающих компаний государственным инвестфондом королевства.