Кремль назвал выгоду от сделки по нефти

В Кремле назвали выгоду от заключения сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, сделка помогла избежать хаоса на нефтяных рынках. «Сейчас [сделка] помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику», — заявил он и добавил, что Россия считает это соглашение важным.

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Россия взяла на себя максимальные обязательства по договору: уровень добычи вернется к показателям 17-летней давности. При этом Москва не считает себя проигравшей. «Здесь есть только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны, ее потребители, и мировая экономика в целом», — говорил Песков ранее в апреле.

В воскресенье, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились с Мексикой о сокращении добычи нефти. Речь идет о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне вместо ранее заявленных 10 миллионов баррелей. Это сделано с целью поддержать нефтяные цены на фоне пандемии коронавируса.

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