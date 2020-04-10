Россия отказалась признавать поражение в сделке ОПЕК+ по нефти. Уступки, на которые пошла Москва, это не проигрыш: выиграла мировая экономика. Такую точку зрения изложил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, в сложившейся ситуации нет проигравших. «Здесь есть только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны, ее потребители, и мировая экономика в целом», — объяснил он и добавил, что в противном случае мировая экономика погрузилась бы в хаос. Песков добавил, что президент Владимир Путин доволен результатом переговоров. В Кремле также не считают ошибочным отказ от сделки в марте: глубину кризиса и обрушение спроса на энергоносители никто не мог спрогнозировать.

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По условиям соглашения, Россия и Саудовская Аравия с мая снизят добычу до 8,5 миллиона баррелей в сутки. Российская сторона приняла на себя максимальные обязательства по сравнению с партнерами по договору.

Таким образом уровень добычи возвращается на уровень 17 летней давности. На этом уровне он продержится в течение двух месяцев, затем с июля по декабрь добывать можно будет 9 миллионов, а через 16 месяцев — 9,5 миллиона.

Сейчас утверждение договоренностей зависит от позиции Мексики. В ходе переговоров от нее добиваются снижения на 400 тысяч баррелей, но пока страна согласна убрать с рынка только 100.

Также неясной остается позиция США: Вашингтон пока не берет на себя никаких обязательств и хочет ограничиться постепенным снижением добычи за счет нерентабельных месторождений. Россия и Саудовская Аравия с этим не согласны. В таком случае американские добывающие компании, специализирующиеся на сланцевых месторождениях, получат шанс получить чужую долю рынка, если возникнет спрос.

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