Путин анонсировал новые переговоры по нефти

Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные переговоры на тему стабилизации нефтяного рынка. По его словам, после вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом нужны новые контакты, передает ТАСС.

Трехсторонние переговоры лидеров главных стран — производителей нефти состоялись накануне, 9 апреля, на фоне встречи в формате ОПЕК+, на которой обсуждались параметры сокращения добычи.

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