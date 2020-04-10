Мексика согласилась сократить добычу нефти

Министр энергетики Мексики Росио Нахле заявила о готовности страны снизить добычу нефти. Об она написала в Twitter.

По словам министра, страна готова к снижению добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день в следующие два месяца. «Мексика снизит добычу до 1 миллиона 681 тысяч баррелей в сутки с 1 млн 781 тысяч, заявленных в марте», — заявила она.

Нале приняла участие в онлайн-заседании министров стран ОПЕК+, в ходе которого не согласилась с предложенными стране условиями уменьшения добычи. Мексика выступила против сокращения собственной добычи на 400 тысяч баррелей в сутки.

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9 апреля прошли переговоры ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня. Однако по итогам переговоров соглашение так и не было достигнуто из-за позиции Мексики, встречу перенесли на 10 апреля.

Необходимость заключать новое соглашение относительно снижения добычи нефти возникла после того, как предыдущая сделка, срок которой истекал в апреле, провалилась 6 марта и не была продлена. Срыв прежних переговоров спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть и курса рубля.

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