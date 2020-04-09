Президент США Дональд Трамп отказался согласовывать сокращение добычи нефти с другими странами, о чем сообщил журналистам на брифинге в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти. «Послушайте, мы уже сократили, мы очень ориентированы на рынок», — пояснил Трамп и добавил, что американские производители уже и так сократили объем добычи. Так президент США ответил на вопрос журналистов о планах США в связи с предстоящими консультациями в формате ОПЕК+.

Также Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия увеличили производство тогда, когда в этом не было необходимости. Затем, по его словам, эпидемия коронавируса обрушила 40 процентов рынка, из-за чего он теперь «наводнен нефтью». Он отметил, что обоим государствам наносится ущерб, так как нефть — основной источник их доходов. «Думаю, они разберутся сами. Будет интересно посмотреть, каковы окажутся результаты ОПЕК завтра», — заключил президент.

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Накануне, 7 апреля, российский источник говорил об отсутствии компромисса между Россией и Саудовской Аравией по вопросу объема сокращений, хотя стороны сходятся, что в сумме с рынка следует убрать около 10 миллионов баррелей. Также оба главных участника ценовой войны требуют включения в сделку американских производителей.

Президент США Дональд Трамп на вопросы о возможном сокращении добычи отвечает уклончиво. В докладе Управления энергетической информации (EIA) США сказано, что в целом американские производители могут сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей, но только естественным путем за срок до двух лет. Такая позиция, как позднее указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для Москвы представляется неприемлемой.

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