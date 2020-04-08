Аукцион по размещению выпуска десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) признан не состоявшимся, так как российский госдолг оказался никому не нужен. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Ведомство не получило ни одной заявки по приемлемой цене. Однако вместе с выпуском, продать который не удалось, размещались еще два. За них выручили 16,5 миллиарда и 5,6 миллиарда рублей.

Материалы по теме Путин представил план борьбы с коронавирусом Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом

Предыдущие торги прошли в феврале. Мартовский аукцион на фоне резкого падения стоимости нефти и курса рубля Минфин отменил. В министерстве посчитали, что это создаст избыточное давление на долговой рынок. Тогда утверждалось, что бюджетные обязательства не требуют немедленных заимствований.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что из-за низких цен на нефть и возможности дефицита бюджета российские власти решили увеличить заимствования через ОФЗ. К планам на 2020 год на уровне 2,3 триллиона рублей собрались добавить 1-1,5 триллиона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!