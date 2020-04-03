Предсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть

Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении не сайте ведомства.

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По подсчетам Минфина, в марте 2020 года объем недополученных средств составил 22 миллиарда рублей. Исходя из этого, ведомство планирует направить на продажу иностранной валюты 77,8 миллиарда рублей в период с 7 апреля по 12 мая. Ежедневный объем продаж составит 3,5 миллиарда рублей.

Стоимость нефти Urals в начале апреля 2020 года обвалилась до 10 долларов за баррель, что является минимумом с 1999 года. В бюджете России в качестве базовой установлена цена на сырье на уровне 42,4 доллара за баррель.

Ранее Bloomberg сообщил, что из-за низких цен на нефть и грозящего России дефицита бюджета власти страны планируют увеличить заимствования через облигации федерального займа (ОФЗ). Согласно первоначальному плану на 2020 год, займы планировались на уровне 2,3 триллиона рублей. Однако теперь Минфин рассматривает возможность дополнительно привлечь 1-1,5 триллиона. По данным агентства, дефицит бюджета в 2020 году может оказаться на уровне 3-4 триллионов рублей.

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