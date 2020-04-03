Россия собралась влезть в долги из-за коронавируса

Россия собирается влезть в долги и нарастить заимствования с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета, который грозит стране из-за коронавируса и падения цен на нефть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Материалы по теме Не верой единой Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше

План заимствований на 2020 год предполагал привлечение 2,3 триллиона рублей. Однако российские власти готовятся к тому, что средняя цена на нефть в текущем году будет на уровне 20 долларов за баррель. В Минфине ожидают, что дефицит бюджета может составить 3-4 триллиона рублей. В связи с этим власти могут увеличить объем привлечений на 1-1,5 триллиона. Кроме того, они продолжат использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть выпадающие доходы бюджета из-за снижения цены на нефть, сообщили источники.

Информация о планах России нарастить заимствования появилась на фоне драматического падения цен на сырье в 2020 году из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. К началу апреля российская экспортная нефть Urals упала в цене до 10 долларов за баррель при том, что бюджет России сверстан исходя из цены в 42,4 доллара за баррель. Кроме того, 2 апреля президент России Владимир Путин в рамках мер по препятствованию распространению эпидемии объявил о том, что весь месяц будет нерабочим. Это оказывает дополнительное давление на экономику страны, пишет Bloomberg.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!