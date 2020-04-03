Россия собралась влезть в долги из-за коронавируса

Россия собирается влезть в долги и нарастить заимствования с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета, который грозит стране из-за коронавируса и падения цен на нефть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
План заимствований на 2020 год предполагал привлечение 2,3 триллиона рублей. Однако российские власти готовятся к тому, что средняя цена на нефть в текущем году будет на уровне 20 долларов за баррель. В Минфине ожидают, что дефицит бюджета может составить 3-4 триллиона рублей. В связи с этим власти могут увеличить объем привлечений на 1-1,5 триллиона. Кроме того, они продолжат использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть выпадающие доходы бюджета из-за снижения цены на нефть, сообщили источники.
Информация о планах России нарастить заимствования появилась на фоне драматического падения цен на сырье в 2020 году из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. К началу апреля российская экспортная нефть Urals упала в цене до 10 долларов за баррель при том, что бюджет России сверстан исходя из цены в 42,4 доллара за баррель. Кроме того, 2 апреля президент России Владимир Путин в рамках мер по препятствованию распространению эпидемии объявил о том, что весь месяц будет нерабочим. Это оказывает дополнительное давление на экономику страны, пишет Bloomberg.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения