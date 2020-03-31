Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее. В законе указано, что любой купонный доход граждан по облигациям обложат налогом в 13 процентов. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазонов, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что ограничение для депозитов, то есть требование суммы вкладов во всех банках выше миллиона рублей, не коснется государственных долговых бумаг. «Льгота убирается, все облигации равны», — указал он.

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Как следует из текста документа, который сегодня приняла Госдума и утвердил Совет Федерации, налог, равный НДФЛ, с 2021 года начнут взимать с доходов по облигациям федерального займа (ОФЗ), государственным ценным бумагам стран — участниц Союзного государства (России и Белоруссии), региональным и муниципальным облигациям.

Таким же налогом обложат купонный доход по долговым корпоративным бумагам российских эмитентов в рублях, которые выпущены после 1 января 2017 года. Ранее для него делали исключение в случае, если он не превышал на пять процентных пунктов ключевую ставку Центробанка. Начнут взимать подоходный налог и с доходов в виде дисконта, который образуется при погашении российских облигаций в рублях, выпущенных после 1 января 2017 года.

Также Госдума смягчила условия, на которых взимается налог на доход с депозитов. Он коснется меньшего количества россиян, а остальные заплатят меньше. Почти 13 процентов будут платить только с очень больших вкладов. В связи с этим потери граждан, которые оценивались в 113 миллиардов рублей в год, окажутся значительно меньше.

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