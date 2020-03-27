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Банки попросили объяснить налог на вклады

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российские банки попросили уточнить предложенные президентом меры поддержки граждан и бизнеса. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщает газета «Ведомости».

Кроме того, не считая разъяснений по поводу налога, кредитные организации попросили ЦБ расширить инструментарий предоставления ликвидности на случай ее возможного оттока, связанного с отсрочкой платежей по кредитам из-за введения каникул для тех, кто пострадает из-за коронавируса.

Распоряжение о введении 13-процентного подоходного налога на доходы по вкладам и инвестициям в облигации, если суммарный объем вложений свыше 1 миллиона рублей ранее отдал президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что мера затронет только 1 процент вкладчиков.

По данным Агентства по страхованию вкладов, всего в России 5,9 миллиона депозитов на сумму свыше миллиона рублей. Это действительно один процент от всех открытых счетов, но без учета того, что один человек может иметь несколько счетов, а на этих счетах может содержаться минимальное количество средств.

В общей сложности на вклады свыше миллиона рублей приходится 57 процентов от суммы всех вкладов физических лиц в России. Такая статистика не учитывает граждан, у которых накопления более миллиона разбиты на небольшие части в разных банках и которым также придется платить новый налог. Таким образом, со следующего года новому налогообложению подвергнется более половины всех накоплений граждан в российских банках.

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