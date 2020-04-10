Путин созвонился с Трампом и саудовским королем из-за сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Об этом в Twitter написал помощник президента США и директор по соцсетям в Белом доме.

Лидеры стран проводят конференц-колл и обсуждают нефтяную сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщил он.

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Ранее неофициальные источники заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+. Общий объем сокращения добычи в рамках новой сделки составит 10 миллионов баррелей в сутки. Договоренность будет действовать два месяца — май и июнь. Точные квоты каждого из участников сделки пока неизвестны.

Необходимость заключать новое соглашение относительно снижения добычи нефти возникла после того, как предыдущая сделка, срок которой истекал в апреле, провалилась 6 марта и не была продлена. Срыв прежних переговоров спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть и курса рубля.

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