Трамп обозначил сроки оглашения сделки по нефти

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом заявил, что стороны приблизились к сделке ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Об этом он рассказал на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Американский лидер также обозначил сроки оглашения сделки по нефти. По его словам, участники встречи могут сделать заявление «сегодня или завтра». При этом новости «могут быть хорошими, а могут быть и не такими хорошими», предупредил он.

Трамп оценил разговор с Путиным и саудовским королем как «хороший». «Посмотрим, что получится», — резюмировал он.

Лидеры стран провели конференц-колл и обсудили нефтяную сделку ОПЕК+ и пути нормализации условий работы энергетических секторов трех стран.

Материалы по теме Мир во время чумы Нефтяной кризис вынуждает Россию найти общий язык с США и Саудовской Аравией. Иначе не выжить никому

Ранее неофициальные источники заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+. Общий объем сокращения добычи в рамках новой сделки составит 10 миллионов баррелей в сутки. Договоренность будет действовать два месяца — май и июнь. Точные квоты каждого из участников сделки пока неизвестны.

Необходимость заключать новое соглашение относительно снижения добычи нефти возникла после того, как предыдущая сделка, срок которой истекал в апреле, провалилась 6 марта и не была продлена. Срыв прежних переговоров спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть и курса рубля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!