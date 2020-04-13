Сделка по нефти разочаровала рынок

Историческая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не смогла успокоить тревог на рынке относительно резкого падения мирового спроса. Как следствие сырьевые валюты снизились к безопасным доллару и иене, передает Reuters.

Так называемыми барометрами рыночного риска считаются новозеландский и австралийский доллар. Американская валюта выросла по отношению к ним, а это значит, что инвесторы все еще обеспокоены прогнозами относительно спроса на сырье. Иена выросла к доллару на 0,52 процента до 107,90.

Материалы по теме ОПЕК+ подписала историческое соглашение по нефти Крупнейшая сделка по сокращению добычи спасет мировой рынок от катастрофы

По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE снизилась на 1,8 процента — до 30,91 доллара за баррель. На фоне роста цен на нефть происходит укрепление российского рубля: курс доллара во время торгов на Московской бирже опустился на 0,5 процента (до 73.39 рубля), евро подешевел на 0,7 процента (до 80,02 рубля).

12 апреля страны ОПЕК+ договорились с Мексикой о сокращении добычи нефти. Речь идет о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне вместо ранее заявленных 10 миллионов баррелей. Это сделано с целью поддержать нефтяные цены на фоне пандемии коронавируса.

Из-за развала прошлой сделки в марте началась ценовая война. В результате стоимость нефти резко обвалилась и пробила минимальное значение за почти 20 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!